Kolejny krakowski festiwal w innej formule i terminie

Krakowska policja zachęca do czytania książek

Spostrzegawczy krakowianie z pewnością zwrócili uwagę, że wygłaszane przez megafony policyjne komunikaty namawiające do pozostania w domu w ostatnich dniach nieco się zmieniły. Krakowska policja nie tylko zachęca do pozostania w domu, ale także namawia do czytania książek. To efe...