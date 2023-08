Kolejny burzowy dzień w Krakowie i Małopolsce. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 21.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Małopolski

Meteorolodzy prognozują wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, a także porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określono na 75 proc.

Powiaty w województwie małopolskim objęte ostrzeżeniem pierwszego stopnia o burzach z gradem to: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

W środę, 9 sierpnia w najcieplejszym punkcie dnia termometry w Krakowie wskażą maksymalnie 20 st. C, wieczorem – ok. 14 st C, a nad ranem – zaledwie 12 st. C.