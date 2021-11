Kolejna zmora kierowców - odcinkowy pomiar prędkości. W planach prawie 40 nowych lokalizacji, w tym 2 w Małopolsce

OPP to system kontroli prędkości na danym odcinku trasy, który jeszcze skuteczniej niż fotoradar, monitoruje prędkość jazdy kierowców, którzy jadą za szybko. Nie robi bowiem pojedynczego zdjęcia, ale mierzy czas przejazdu na całym, wyznaczonym odcinku. Jeśli prędkość zostanie przekroczona, wówczas kierowca otrzyma mandat.

Jeszcze do niedawna był stosowany wyłącznie na autostradach. Dziś można go już spotkać na różnych rodzajach dróg. Wielu kierowców, którzy nie potrafią przejechać przepisowo OPP często stosuje takie metody, jak przymusowy postój, nagłe hamowanie, a nawet powolne pokonywanie ostatnich kilometrów.

- Odcinkowy pomiar prędkości to bardzo skuteczna metoda weryfikująca szybkość jazdy pojazdów. Wielu kierowców niekiedy po czasie dowiadywało się, że znalazło się na OPP, co nierzadko kończyło się mandatem. Użytkownicy Yanosika są informowani z wyprzedzeniem o znajdującym się na trasie odcinkowym pomiarze prędkości. Pozwala to wypracować im nawyk płynnej i bezpiecznej jazdy – mówi Julia Langa, Yanosik Autoplac