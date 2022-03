Kolejna edycja Targów Dobroczynnych w Krakowie. Tym razem dla Ukrainy [ZDJĘCIA]

Podczas Targów Dobroczynnych można zaopatrzyć się w prawdziwe perełki - książki, rękodzieło, antyki, odzież, akcesoria domowe - za wrzutkę do puszki. W ten sposób uczestnicy wydarzenia mogą nie tylko nabyć unikatowe rzeczy, ale też przyczynić się do pomocy zwierzakom! Tym razem Fundacja Centaurus organizująca targi, postanowiła zareagować na aktualną sytuację i tym razem cały zysk ze zbiórki przeznaczyć na pomoc potrzebującym Ukraińcom i ich pupilom.

Obywatele Ukrainy są dla naszej Fundacji szczególnie bliscy, bo to przede wszystkim oni od 10 lat są opiekunami naszych zwierząt. Całkowita zbiórka darowizn podczas Targów Dobroczynnych przeznaczona będzie na wsparcie potrzebujących. Organizujemy kilkadziesiąt miejsc noclegowych, a także chcemy zakupić odzież, pościel, lekarstwa i żywność. Dla zwierząt szykujemy kojce i boksy,

zbieramy pieniądze na karmę, lekarstwa, pomoc weterynaryjną i transport. Nasza Fundacja od 25 lutego aktywnie działa na granicy i terenie Ukrainy. Do tej pory udało nam się przywieźć kilkanaście psów do wrocławskich klinik, a kolejnych 100 psiaków czeka na pomoc. Wspieramy ludzi i zwierzęta. Na miejscu rozdajemy żywność, odzież, klatki, transportery, karmę, wodę. Wspieramy ukraińskie

schroniska - przekazuje Natasza Sołtanowicz, reprezentująca Fundację.