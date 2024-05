Kolejna edycja Festiwalu Kolorów w Krakowie już 8 czerwca! Sprawdź jakie atrakcje czekają na uczestników Gabriela Komęza

To już kolejna edycja najbardziej kolorowego festiwalu w Krakowie. Mowa oczywiście o bardzo dobrze znanym Festiwalu Kolorów, odbywającym się co roku! Jest to idealna okazja, żeby spędzić czas w gronie rodziny lub przyjaciół, posłuchać muzyki na żywo i oczywiście wziąć udział w uroczystym wyrzucie kolorów Holi.