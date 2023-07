Kolejna duża impreza w odnowionej hali AWF Kraków. Odbędą się tam zawody w judo

Turniej Cracow Judo Open przeznaczony jest dla zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych od 14 do 21 lat. Ostatnia edycja w hali przy ul. Kolnej przyciągnęła 800 zawodników z 16 krajów i 91 klubów.

Zawody judo z nagrodami i walki szkoleniowe

Sylwester Gaweł w ostatnich dniach wspierał przygotowania turnieju judo w ramach igrzysk europejskich, który odbędzie się 1 lipca na odnowionej Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju, gdzie wcześniej o medale igrzysk walczyli zawodnicy w taekwondo. Po ich rywalizacji obiekt trzeba było przystosować do zawodów w judo.

Dla zawodników w kategorii U 18 oraz U21, przewidziane są nagrody finansowe. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i wygodzie zawodników i trenerów baza noclegowa, wyżywienie i zawody zaplanowano w jednym miejscu. Możliwość uczestnictwa w walkach szkoleniowych na hali AWF Kraków po zakończeniu turnieju ma stanowić okazję dla wszystkich chętnych zawodników do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Wyremontowano stadion i halę AWF Kraków

Kompleks obiektów sportowych AWF Kraków odnowiono w ramach przygotowań do igrzysk europejskich. W ramach prac zmodernizowano stadion lekkoatletyczny. Roboty polegały m.in. wymianie tartanu. Wyremontowana została też hala do gier. Inwestycje zostały dofinansowane ze środków rządowych w kwocie 39 mln zł. Na obiektach AWF podczas igrzysk odbywa się rywalizacja w pięcioboju nowoczesnym.

Zdobywał medale dla Wisły i prezesował w Nowym Jorku

Sylwester Gaweł w latach 1985-2000 był judoką Wisły Kraków. Później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie od 2002 r. reprezentował największy klub sportowy New York Athletic Club na Manhattanie. Był wielokrotnym złotym medalistą mistrzostw Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Został pierwszym Polakiem, który wywalczył mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Z reprezentacją Polski występował w zawodach na całym świecie, w 1999 roku wywalczył Puchar Świata.

W latach 2015-2018 Sylwester Gaweł był prezesem New York State Judo Inc., organizacji zrzeszającej wszystkie kluby judo w stanie Nowy Jork. Organizował wiele lokalnych, stanowych oraz międzynarodowych turniejów judo w Nowym Jorku oraz na terenie Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Krakowa organizuje zawody w judo pod Wawelem.