Kolejki do lekarzy coraz dłuższe. Sprawdzamy, ile na wizytę do specjalisty trzeba czekać w Małopolsce Redakcja Kraków

Sprawdziliśmy, ile trzeba czekać na wizytę u różnych specjalistów w Małopolsce oraz w Krakowie na NFZ.

Od lipca ubiegłego roku nie obowiązują limity przyjęć do specjalistów. Ale kolejki nie wszędzie się skróciły. By umówić się do niektórych lekarzy w Małopolsce, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Średni czas oczekiwania na wizytę np. u neurochirurga w Krakowie to około... 575 dni!