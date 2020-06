Kolejki do książkomatu na Rajskiej. Na zamówienie trzeba czekać trzy dni, chociaż wypożyczalnie świecą pustkami

Z tej opcji od początku korzystano chętnie, ale pandemia sprawiła, że obiekt cieszy się jeszcze większą popularnością. Do książkomatu czytelnicy zamawiają teraz pozycje nie tylko dlatego, by móc odebrać je poza godzinami pracy bibliotekarzy, co było głównym celem inwestycji, ale również z tego powodu, że pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z innymi. Mieszkańcy docenili jego funkcjonalność do tego stopnia, że przy książkomacie jest teraz większy ruch niż w poszczególnych punktach wypożyczeń otwieranych w bibliotece stopniowo od połowy maja.

- Wiele osób kieruje zamówienia prosto do książkomatu, ale i tak otwiera go w czasie pracy biblioteki. To sprawia, że obecnie na realizację tytułów zamówionych do książkomatu trzeba czekać nawet 3 dni, podczas gdy książki zamówione do wypożyczalni można odebrać na drugi dzień - mówi Agnieszka Będkowska, rzeczniczka WBP w Krakowie.

Władze biblioteki apelują, by osoby, które mogą odwiedzić bibliotekę w jej godzinach pracy, nie zajmowały szafek przeznaczonych tym, którzy przychodzą na Rajską po godz. 19. Zapewniają również o przestrzeganiu wszelkich zasad nowego reżimu sanitarnego i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom biblioteki. Placówka otwarła już także poszczególne wypożyczalnie, dzięki czemu czytelnicy nie muszą gromadzić się przed jednym wspólnym punktem wypożyczeń.