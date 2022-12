Kolej rozpędza się razem z naukowcami. Politechnika Krakowska i PKP Intercity podpisały porozumienie o współpracy

Jak podkreśla krakowska uczelnia, PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, obsługujący przejazdy średnio 400 pociągów dalekobieżnych i międzynarodowych dziennie. W najbliższych latach w ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" zamierza przeznaczyć 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 roku cała flota PKP Intercity ma być nowa lub zmodernizowana, co zapewni podróżnym wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody. Do realizacji tak ambitnych planów potrzebuje specjalistycznych kadr inżynierskich oraz wymiany wiedzy i doświadczeń ze środowiskiem naukowym.

- Politechnika Krakowska ze swoim gronem ekspertów branży transportowej oraz bogatą ofertą kierunków i specjalności dedykowanych rynkowi kolejowemu wiele tu może zaoferować. Dlatego jestem przekonany, że nasza współpraca z PKP Intercity to ogromna szansa dla obu stron - mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. - Nasi studenci, odbywając staże, praktyki czy wizyty studyjne w firmie, poznając jej infrastrukturę, zaplecze techniczne, systemy zarządzania ruchem i nowoczesny tabor, już w trakcie kształcenia będą zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności. Chętnie skorzystamy też ze wskazówek specjalistów spółki przy unowocześnianiu naszych programów kształcenia i rozwijaniu oferty edukacyjnej. Mamy już kierunki i specjalności prowadzone we współpracy z branżą kolejową, jesteśmy otwarci na ich poszerzanie zgodnie z potrzebami pracodawców - zaznacza rektor PK.