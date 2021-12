Kolej przywraca połączenia i walczy o odzyskanie pasażerów. SKA dojedzie do Oświęcimia i Skawiny. Na święta wrócą pociągi do Zakopanego Bogusław Kwiecień, Arkadiusz Maciejowski, Łukasz Bobek

W rozkładzie jazdy PKP, który obowiązuje od niedzieli, 12 grudnia, pojawiły się nowe połączenia. Szybka Kolej Aglomeracyjna dociera już do Skawiny i Oświęcimia przez Trzebinię i Chrzanów. Z Wadowic dojedzie się do Krakowa Głównego. A jeszcze przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia pociągi wrócą na trasę z Krakowa Głównego do Zakopanego.