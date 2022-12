Kolędy świata w wykonaniu chóru gospel Trzecia Godzina Dnia z udziałem Ani Karwan i Mateusza Ziółko w kinie Kijów. Zobaczcie film

Płytę "Kolędy świata 3" promują dwa single. Najpierw zobaczyliśmy teledysk do piosenki „Ocaleni”, ze sprzedaży której zysk zasili konto akcji Caritas Polska „Rodzina – Rodzinie – Ukraina”. Z kolei w dniu premiery albumu światło dzienne ujrzał wideoklip do utworu „Zostań”, zrealizowanego z towarzyszeniem solistów – Ani Karwan, Ani Świątczak, Kuby Badacha i Mateusza Ziółko.

- Nasz najnowszy projekt to muzyczne doświadczenie nie tylko polskich czy europejskich kolęd, to także doświadczenie muzyczne całego globu. Mamy na płycie kolędę indyjską, afrykańską, współczesne utwory świąteczne oraz autorskie piosenki. Podglądamy, jak okres świąteczny przeżywają ludzie na całym świecie, nawet tam, gdzie chrześcijaństwo nie jest dominującą religią – mówi Filip Wojnar, menedżer zespołu TGD - A nadchodzące koncerty, to zawsze wielka radość i wyczekiwanie, które im towarzyszy. Mamy nadzieję, że utwory, które wykona chór, będą podnosić na duchu i cieszyć ucho - dodaje.

Ania Karwan szerszej publiczności dała się poznać w VII edycji programu "The Voice of Poland” z 2016 roku, w którym dotarła do ścisłego finału. Trzy lata później została zwyciężczynią konkursu Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Pochodzący z jej debiutanckiego albumu przebój „Słucham cię w radiu co tydzień” przyniósł artystce aż trzy nagrody - za najlepszy tekst, kompozycję oraz nagrodę główną jury w konkursie „Premier”. Obecnie Ania jest w trakcie nagrań do drugiej płyty, niedawno premierę miały jej dwa nowe single – „Swobodnie” i „Papierosy”.