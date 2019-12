Pogoda na niedzielę, 29 grudnia. Może być nieprzyjemnie

Synoptycy zapowiadają w dzień zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu województwa większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -8°C do -5°C, na szczytach Tatr oko...