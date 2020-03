Kolarstwo. Małopolski Wyścig Górski może zacząć sezon w Polsce

Cały sportowy świat został rozregulowany przez walkę z epidemią koronawirusa. Nie odbywają się wyścigi kolarskie, kolejne są odwoływane. Małopolski Wyścig Górski planowany jest na 5 – 7 czerwca, dzień przed startem ma odbyć się kryterium „O Złoty Pierścień Krakowa”, które go inauguruje.

Byłby to pierwszy wyścig Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), który odbyłby się w Polsce w tym roku. Czy jednak będzie to realne? Zgłosiło się 26 ekip, w tym osiem polskich. Ciekawostka, jest grupa kanadyjska Xspeed United Continental i reprezentacja Gwadelupy. Teamy będą liczyły maksymalnie po 6 kolarzy. - Ustaliłem z Markiem Leśniewskim, z szefem wyszkolenia PZKol-u, że poczekamy do połowy kwietnia i zobaczymy, jaka będzie sytuacja, czy jest szansa na rozegranie wyścigu – mówi Marek Kosicki, dyrektor MWG i prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego. - Trzeba będzie podejmować odpowiednie decyzje, a jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie imprezy w tym terminie, to trzeba będzie stworzyć kalendarz rezerwowy i to w kilku wariantach – zawody od lipca, sierpnia, ewentualnie września. Chodzi o dyskusję, by wyścigi nie skumulowały się w jeden weekend, a potem by kilku sobót i niedziel nie było wolnych itp. Wiadomo, że priorytet będą miały mistrzostwa Polski (planowane na 18-21.06), czy Tour de Pologne (5-11.07). Być może trzeba będzie niektóre imprezy skrócić, sprawić, by trasa nie była taka trudna, bo mogłoby to „zabić” zawodników po okresie bez normalnych treningów.

Trasa MWG zawsze jest wymagająca. W najbliższej edycji planowany jest etap z Wieliczki, kończący się podjazdem na górę Chełm koło Myślenic (116 km). Trasa drugiego wiedzie z Niepołomic do Nowego Targu (128) i trzeciego z Chochołowskich Term na Przehybę (158).

- Trasa jest podobna, ale wprowadziliśmy ciekawą końcówkę pierwszego odcinka – podjazd na Chełm – mówi Kosicki. - Wprawdzie to nie aż tak trudna wspinaczka jak na Przehybę, ale też bardzo wymagająca.

Kosicki znany jest z perfekcyjnej organizacji, wyścig za każdym razem zyskuje wysokie oceny od ekip. Sprawy logistyczne dotyczące najbliższej edycji są dopięte na ostatni guzik.

- Mamy zarezerwowane hotele, uzgodnione sprawy z miastami etapowymi – mówi dyrektor. - Jest zgoda na przeprowadzenie kryterium w Rynku Gł. Tak się szczęśliwie złożyło, że wszystko uzgodniliśmy przed kryzysem. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja z wirusem w świecie. Ktoś może się wycofać, trudno przewidzieć, jak będzie. Jedno jest pewne – to, że się nie poddamy. Zrobimy wszystko co możliwe, by impreza się odbyła. UCI przedłużyła sezon do końca listopada, choć wiadomo, że w Polsce imprezy powinny odbyć się do końca września, ze względu na pogodę.

Koronawirus wpływa na funkcjonowanie całej gospodarki. Jak w tym trudnym czasie radzą sobie kluby?

- Rozmawiałem z wieloma szefami klubów. Treningów wspólnych oczywiście nie ma, zawodnicy ćwiczą indywidualnie – mówi Kosicki. - Sytuacja gospodarcza drastycznie nie powinna wpłynąć na funkcjonowanie klubów, które i tak miały kłopoty. Są na łasce samorządów i mniejszych sponsorów, jak np. Krakus Swoszowice. Nie ma mocnych, dużych sponsorów więc ich sytuacja się drastycznie nie pogorszy. A teraz nie ma wyjazdów więc nie ma kosztów.

Działalność MZKol-u zmieniła się, jest to praca zdalna.

- Propagowaliśmy zawsze rajdy rowerowe, teraz może być z tym kłopot – mówi Kosicki. - Są inne rzeczy do zrobienia. Porządkuję archiwa, na to nigdy nie było czasu, a chcemy wydać kronikę na 100-lecie PZKol-u, które przypada w tym roku. Przygotowujemy też zebranie sprawozdawczo-wyborcze MZKol, które ma się odbyć w październiku, gdy kończy się 4-letnia kadencja.

