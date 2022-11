"... kochanie moje. Unlugged" - Jola Wolters zaśpiewa 18 listopada piosenki Kory i Maanamu w krakowskiej Piwnicy pod Baranami

Jola Wolters to polska piosenkarka od 20 lat mieszkająca w Niemczech, gdzie koncertuje i zbiera znakomite recenzje. Interpretatorka piosenek Jacques’a Brela, Edith Piaf, Ewy Demarczyk, Bertolda Brechta czy Kurta Weilla. Serca publiczności podbija brawurowo wykonując utwory Marleny Dietrich, Agnieszki Osieckiej i Kory.

W Krakowie akompaniować będą jej dwaj gitarzyści - Zibby Krebs i Arkadiusz Bleszynski. Jola swoim koncertem przywołuje ducha minionych lat i zabiera słuchaczy w emocjonalną podróż do świata Kory i Marka Jackowskiego. Publiczność usłyszy takie utwory, jak: „Do kogo biegłam“, „O! Nie rób tyle hałasu“, „Krakowski spleen“, „Falowanie i spadanie“, „Kreon“, „Paranoja“ i wiele innych.

- Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy na festiwalu w Opolu, pomyślałam: o matko, to tak też można? Można być sobą na scenie? To podobna energia do mojej – mówi Jola Wolters.