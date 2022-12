Kobiece serca zabiją mocniej. Włoskie trio Il Volo wystąpi 27 maja 2023 roku w krakowskiej Tauron Arenie

Il Volo to trio w naszym kraju dobrze znane, mające fanki, które nie tylko kochają ich twórczość, ale śledzą niemal każdy krok zawodowej kariery i życia prywatnego. Nic dziwnego, Piero, Ignazio i Gianluca to młodzi, przystojni Włosi, którzy roztaczają nieprzeciętny urok, co w połączeniu z pięknie brzmiącymi głosami daje mieszankę wręcz wybuchową. Wszystkie koncerty w naszym kraju kończyły się wspólnym śpiewaniem bisów pod samą sceną, niezależnie od tego, czy były to występy promujące płytę klasyczną "Notte Magica", nieco bardziej popową "Musica", czy też z filmowymi utworami poświęconymi pamięci Ennio Morricone.

- Jedenaście płyt, blisko 400 koncertów zagranych praktycznie na całym świecie i ponad cztery miliony użytkowników mediów społecznościowych. Te imponujące liczby Il Volo muszą robić wrażenie na każdym. A jeśli dodać do tego, że Piero, Ignazio i Gianluca mają dopiero po dwadzieścia parę lat to wydaje się prawie niemożliwe, że tak młodzi ludzie mają na swoim koncie takie kariery. Bardzo się cieszymy, że ciągle też wzrasta popularność Il Volo w naszym kraju, do czego Prestige MJM dołożył swoją cegiełkę, zapraszając zespół do Polski. Czekamy zatem na piąty koncert Włochów. Tym razem zapraszamy w maju do pięknego Krakowa - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, organizującej koncert.