Kluby nocne i dyskoteki - kiedy znów będą otwarte? Kiedy wrócą imprezy? Bary i restauracje będą działać, a co z nocnymi lokalami?

Kiedy zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne?

Od poniedziałku 4 maja otwarte są między innymi galerie handlowe. Daje to nadzieję na szybszy powrót do normalności po fali zachorowań na koronawirusa. Jedną z najbardziej wyczekiwanych przez Polaków rzeczy jest otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Kiedy to nastąpi? Kie...