Klub Spotkań Poczta Główna zaprasza na kwietniowe imprezy. Nie byłeś? Wpadnij!

"Retro Piątek na Poczcie w Prima Aprilis" to nie był żaden żart, a dzień później. w czasie "Teledyskoteki: Flower Power Edyszyn" goście nowego krakowskiego lokalu bujali niemal do białego rana. Czas na kolejne wydarzenia, które w kwietniu odbędą się w Klubie Spotkań Poczta Główna. „Jesteśmy otwarci” - tak też będą nazywać się spotkania, które zaplanowano na 15 i 16 kwietnia.

- Działamy dopiero od niewiele ponad miesiąca, ale to co działo się w Klubie Spotkań Poczta Główna w marcu, naprawdę mocno nas zaskoczyło! Oczywiście pozytywnie - mówi Jacek Peszko, współzałożyciel Klubu Spotkań. Przede wszystkim było bezpiecznie, a to dla nas kluczowe. Do tego widzimy dużą ciekawość różnych środowisk, a to głównie dlatego, że postawiliśmy na zróżnicowany program - była muzyka retro za 90. i 00., było ambitne techno i koncerty z bałkańską muzyką na żywo. Jest po prostu nieszablonowo.