Kłótnia o dziewczynę w Nowej Hucie zakończyła się ciosem nożem

Już w autobusie linii 123 kierowca i inni pasażerowie zwrócili uwagę na parę młodych ludzi, którzy zachowywali się głośno i przeklinali. Gdy wysiedli na ul. Dunikowskiego na przystanku stał z psem mężczyzna, który na widok pary puścił smycz psa i doskoczył do Macieja B. i wdał się w kłótnię z Nikolą R., po czym uderzył w twarz towarzyszącego jej Macieja B. Panowie zaczęli się szarpać i wtedy Maciej B. wstał, rozpiął kurtkę i sięgnął po ukryty nóż kuchenny, ugodził nim w udo Mateusza S., który brocząc krwią dostał się pobliskiego sklepu i poprosił o pomoc. Na miejscu pojawiła się karetka i policja. Nożownik jednak zniknął. Ujęto go w domu, gdy Nikola R. podała jego personalia. Rannemu opatrzono głęboką ranę kłutą w pobliskim szpitalu Rydygiera.

Nikola R. zadzwoniła do Mateusza S. i skłamała, że nie była w szkole, bo się źle czuła. Poinformowała go, że jedzie autobusem i by czekał na przystanku. Mateusz S. od raz się zorientował, że jest pijana, a gdy obok niej ujrzał Macieja B. rzucił się do ataku. W odpowiedzi otrzymał cios nożem. Zdaniem śledczych uderzenie zagrażało jego życiu.

Maciej B., z zawodu monter klimatyzacji, nie przyznawał się do winy. Podczas zatrzymania mówił policjantom, że faktycznie ugodził nożem Mateusza S., ale niczego nie żałuje i zrobiłby to jeszcze raz. Zrobił to, bo jego rywal bił Nikolę, a on „nie szanuje takich damskich bokserów”.