Klinika Leczenia Jąkania w Krakowie!

W dniu 22 października 2019 roku zapraszamy na bezpłatne konsultacje, które będziemy prowadzili w ramach spotkania POROZMAWIAJMY O JĄKANIU. Spotkanie będzie miało miejsce w Krakowie, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. R. Ingardena 4, w Sali nr 211, od godziny 14.30. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

W ramach cyklu spotkań POROZMAWIAJMY O JĄKANIU podejmujemy kwestie funkcjonowania osób jąkających (się). Spotkania mają na celu popularyzację wiedzy o jąkaniu i o osobach jąkających (się). W trakcie spotkania mówimy o funkcjonujących w społeczeństwie „mitach o jąkaniu”, które są krzywdzące i uważamy, że wyrządzają osobom jąkającym (się) szkodę.

Konsultacje są częścią spotkania z cyklu POROZMAWIAJMY O JAKANIU, które przy współpracy z Kołem Naukowym Wspierania Rozwoju Dziecka, działającym przy Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizujemy w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ramach spotkania, dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego będziemy prowadzili interaktywny warsztat na temat „Dorosły… Mały Książę”. Będzie on połączony z prezentacją fragmentów przedstawienia teatralnego pod tym samym tytułem, które pacjenci Kliniki odegrali w październiku ubiegłego roku. Wykład odbędzie się w godzinach 10:30 – 14:00. Zapraszamy do wysłuchania tych wystąpień i do udziału w dyskusji. Warsztat ma charakter zajęć otwartych i jest adresowany do studentów i pracowników krakowskich szkół.

Konsultacje odbywają się niezależnie od wykładów i będą prowadzone w sali nr 211 w godzinach 14:30 – 16:30. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w sekretariacie Klinki Leczenia Jąkania, w trakcie dokonywania zgłoszenia udziału w badaniu diagnostycznym. W trakcie badania, oprócz stawiania diagnozy, przekazujemy diagnozowanym osobom podstawowe informacje o sposobie funkcjonowania osób jąkających w różnych sytuacjach społecznych a także omawiamy przebieg procesu terapeutycznego. Informujemy również o efektach terapeutycznych, które pacjenci mogą uzyskać korzystając z Integratywnej Terapii dla Osób Jąkających (się).

Od ponad 20 lat, w prowadzonej przez nas Klinice Leczenia Jąkania, podejmujemy działania terapeutyczne, których celem jest uzyskanie przez naszych pacjentów trwałych efektów terapeutycznych. Wiemy o tym, że każda osoba jąkająca (się) może wyleczyć się z jąkania! My, w czasie konsultacji mówimy o tym, co musi się wydarzyć, jakie działania trzeba podjąć aby wyleczyć się z jąkania. W trakcie terapii nie uczymy naszych pacjentów strategii zaradczych pozwalających im niwelować trudności i ograniczenia wynikające z jąkania. Wyleczeni pacjenci Kliniki leczenia Jąkania nabywają nowe kompetencje komunikacyjne pozwalające im działać w taki sam sposób, w jaki funkcjonują osoby nie jąkające (się).

Udział w konsultacji nie jest zobowiązaniem do rozpoczęcia terapii. Celem i intencją prowadzących jest przekazanie osobom badanym i ich rodzinom pełnej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania osób jąkających (się) oraz możliwości prowadzenia efektywnych działań terapeutycznych.

W badaniu diagnostycznym oraz w komunikowaniu wyników i obserwacji z badania razem z osobą diagnozowaną uczestniczą rodzice i osoby przybyłe wraz z nią. Ich udział w procesie diagnostycznym jest konieczny.

Zgłoszenia udziału można dokonać pod numerami telefonu: 501 619 643 lub 22 621 39 41 w godzinach od 10:00 – 16:30. Zapraszamy.