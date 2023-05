Klimatyczne piosenki o mrocznym brzmieniu. Gotycka grupa Closterkeller wystąpi 2 czerwca w krakowskim klubie Gwarek

Sprawdź zanim wyjedziesz za granicę do pracy

Closterkeller objawił się na polskiej scenie rockowej w 1988 roku. Wśród jego założycieli była charyzmatyczna wokalistka występująca pod pseudonimem Anja Orthodox. Źródłem inspiracji dla muzyków była wtedy muzyka i moda gotycka, tworzona przez takich wykonawców, jak Bauhaus, The Cure i X-Mal Deutschland. Grupa wystąpiła na festiwalu w Jarocinie i szybko przebiła się do mainstreamu, nagrywając w 1990 roku debiutancki album „Purple”.

Liderką zespołu pozostaje do dziś Anja Orthodox - jedna z czołowych, polskich wokalistek rockowych, obdarzona charakterystycznym głosem i manierą wokalną, która uczyniła z niej wzorzec do naśladowania dla wielu młodych wokalistek rockowych. Teksty Anji to mroczna i pełna metafor poezja, która stanowi także bardzo ważny atut Closterkellera.