Kleszcze i borelioza. Jak usunąć? Jak się pozbyć? Jak leczyć? Ta choroba jest groźna dla zdrowia

Borelioza i kleszcze w Małopolsce

Kiedy kleszcze rozpoczynają swoją aktywność sezonową?

Gdy temperatury w ciągu doby przekroczą 5-7°C i jest wilgotno. Począwszy od marca po przebudzeniu ze snu zimowego muszą znaleźć żywiciela. Pierwszy szczyt aktywności sezonowej przypada na marzec-czerwiec, drugi zaś przypada we wrześniu. Aktywność kleszczy kończy się z chwila obniżenia średnia temperatura powietrza poniżej 5-7°C co zazwyczaj w Polsce przypada w październiku i listopadzie. Sezon aktywności może być zaburzony poprzez anomalie występujące w przyrodzie, kleszcza można spotkać nawet w grudniu, gdy temperatury dobowe przekroczą 5-7°C.

Jak poradzić sobie z kleszczami? Jak uniknąć boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu?

Borelioza groźna dla zdrowia

Pamiętaj! Usuń kleszcza jak najszybciej

Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia – liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie.