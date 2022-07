Klasyczny blues-rock w odświeżonej wersji. Szwedzki zespół Blues Pills zagra 8 lipca w krakowskim Hype Parku

Jako że najtrudniej być prorokiem we własnej ojczyźnie, grupa z Örebro największe uznanie zdobyła nie w Szwecji, lecz w Niemczech. Każdy z albumów Blues Pills znalazł się tam w pierwszej piątce płytowych bestsellerów, a "Lady In Gold" z roku 2016, wylądował nawet na jego szczycie. Z Niemiec blisko do Polski - nic więc dziwnego, że zespół spodobał się również nad Wisłą.

Nic w tym dziwnego: Elin Larsson i gitarzysta Zach Anderson oraz perkusista André Kvarnström i basista Kristoffer Schander, kapitalnie mieszają wpływy Jimiego Hendriksa, Led Zeppelin, Cream, Fleetwood Mac, Jamesa Browna i Jefferson Airplane. Ich piosenki są przy tym energetyczne i melodyjne.