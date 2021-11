Kłamstwo na rozmowie rekrutacyjnej. Jakie pytania najczęściej pojawiają się na rozmowie o pracę? Jak firmy sprawdzają, czy kłamiesz?

Przyjęcie kogoś do pracy to zawsze wyzwanie. Decyzja pociąga za sobą dużo konsekwencji, z których potem często trudno się wycofać. Pomyłki zdarzają się każdemu rekruterowi, jednak pracodawcy świadomi tych problemów zadają sobie coraz częściej pytanie, jak minimalizować ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. Jednak przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej według gotowego schematu to jeszcze nie wszystko.

Rekrutujący powinien poświecić czas kandydatowi do pracy

Na rekrutację warto poświęcić tyle czasu, aby była możliwość nie tylko zadawania pytań kandydatowi, ale także sprawdzenia umiejętności w praktyce. Poświęcając czas na słuchanie rozmówcy mamy również większe szanse na zauważenie, gdy coś się nie zgadza oraz dostrzeżenie „koloryzowania” rzeczywistości.