Kino Sfinks zaprasza na pokaz japońskiego filmu "Nasza młodsza siostra" i zajęcia z filmoterapii

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida zaprasza 21 lutego o godz. 17 do studyjnego kina Sfinks (os. Górali 5) na pokaz filmu „Nasza młodsza siostra” w reż. reż. Hirokazu Kore-edy połączony z warsztatami filmoterapeutycznymi dla dorosłych, które poprowadzą Darek Janiczak i Karolina Nowacka. To kolejne ze spotkań filmowych realizowanych z serii "Potęga marzeń" w ramach projektu "Wyjątkowe historie powszechne. Potęga marzeń". Zakłada on, że kino staje się punktem wyjścia do rozmów i kreatywnych dyskusji o aktualnych problemach i tematach ważnych społecznie, rozmów o emocjach, refleksji nad własnym potencjałem twórczym.

„Nasza młodsza siostra” to obyczajowa opowieść o współczesnej Japonii. Trzy siostry mieszkają w wielkim, starym domu w Kamakurze pod Tokio. Kiedy dowiadują się o śmierci ojca, którego nie widziały od 15 lat, jadą na daleką prowincję, aby wziąć udział w pogrzebie. Tam poznają swoją nastoletnią przyrodnią siostrę, o której istnieniu nie wiedziały. Zapraszają ją, by zamieszkała razem z nimi i postanawiają zrobić wszystko, by młoda dziewczyna poczuła się częścią rodziny.