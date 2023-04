Kino połączy pokolenia krakowskich miłośników filmu

- Dzień Solidarności Międzypokoleniowej to święto ustanowione w 2011 roku przez Komisję Europejską, którego głównym celem jest promocja komunikacji i porozumienia międzypokoleniowego. Inicjatywy organizowane z tej okazji zachęcają do integracji, dialogu i współpracy pomiędzy pokoleniami. Dokładnie takim wydarzeniem będzie łączący pokolenia pokaz filmu „Bezmiar” w środę, 26 kwietnia, o godz. 11.00. Tego dnia do spotkania seniorów w cyklu Dojrzałe Kino dołączą uczestnicy SMAKu, czyli Spotkań Młodych Amatorów Kina oraz Młodzi Ambasadorzy Kina Pod Baranami – zapowiada Kaja Łuczyńska z Kina Pod Baranami.

Akcja tego filmu rozgrywa się w Rzymie lat 70. - rzeczywistości pełnej nakazów, norm i konserwatywnych zasad.

Rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków mieszkalnych. Materialny dostatek i piękny widok z okna nie są jednak gwarantami rodzinnego szczęścia.