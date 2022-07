Kino Pod Baranami zaprasza na pierwszy w tym sezonie filmowy pokaz pod gwiazdami - "Wielkie piękno"

"Wielkie piękno" to film kultowy: choć wraca do Kina Pod Baranami co roku, wśród widzów cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wspólny spacer po tajemniczych uliczkach Wiecznego Miasta w towarzystwie Jepa Gambardelli (znakomity Toni Servillo) jest gwarantem zachwytów, wzruszeń, refleksji i szalonej zabawy. Widzowie pokochali "Wielkie piękno" przede wszystkim ze względu na jego niezwykłą atmosferę, zderzającą nieposkromione carpe diem z pełnym melancholii egzystencjalizmem.

Jep Gamberdella (Toni Servillo) właśnie skończył 65 lat. Ten przystojny, czarujący mężczyzna w pełni korzysta z uroków życia. Chodzi na eleganckie kolacje i przyjęcia, gdzie - jako znany dziennikarz i nałogowy uwodziciel - jest zawsze mile widziany. W młodości napisał powieść, która przyniosła mu sławę i odtąd stale obraca się wśród włoskiej socjety kulturalnej. Na tarasie jego rzymskiego apartamentu z widokiem na Koloseum wydaje przyjęcia, na których „ludzka machina" - jak brzmiał tytuł jego powieści - rozbierana jest do naga. W dniu swoich urodzin Jep dokonuje bolesnego rozliczenia z dotychczasowym życiem.