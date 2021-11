Kino nieme jest bardziej ekspresyjne niż współczesne produkcje. Festiwal Filmu Niemego od 2 do 5 grudnia w Krakowie

Festiwal Filmu Niemego odbywa się nieprzerwanie od 1996 roku i w tym sezonie będziemy mogli uczestniczyć w jego 22. edycji. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, nigdy nie brakuje chętnych na pokazy. Tak będzie zapewne i w tym roku.

- Tym, co nieustannie przyciąga na pokazy, jest zestawienie filmów niemych z muzycznym akompaniamentem na żywo. Wiemy, że podczas gdy niektórzy widzowie fascynują się niemą kinematografią - są też tacy, których kuszą występy muzyczne. Charakterystyczne dla tego Festiwalu jest to, że każdy pokaz to absolutnie jednorazowe i wyjątkowe wydarzenie. Za jakiś czas może się zdarzyć, że ten sam film powróci jeszcze raz, ale z innym akompaniamentem może stać się zupełnie innym wydarzeniem – tłumaczy nam Marynia Gierat, szefowa Kina Pod Baranami.