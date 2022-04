Kino Kijów odwołało występ białoruskiego komika. Z powodu wojny?

Popularny białoruski komik jest w trakcie serii stand-upów organizowanych w największych miastach Polski. Podczas spotkań z publicznością Komissarenko w żartobliwy sposób przygląda się codzienności - relacjom rodzinnym, związkom, pracy. Od czasu pełnowymiarowej wojny dochód z występów przekazuje na pomoc Ukrainie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na koncerty 6 i 10 kwietnia! Wszystkie środki wysłaliśmy na pomoc humanitarną Ukrainie do fundacji Fenix. Sprawozdanie oficjalne wkrótce pojawi się w profilu fundacji - napisał wczoraj, 19 kwietnia, na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Slava Komissarenko pierwszego dnia wojny publicznie potępił agresję Rosji na Ukrainę. Komik sprzeciwia się także reżimowi Łukaszenki. Mimo to uważa, że to właśnie jego pochodzenie miało wpływ na decyzję Kina Kijów, które zrezygnowało z majowego wydarzenia. Podał, że w zamian 28 sierpnia gościł go będzie Klub Studio.