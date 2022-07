Kino. Filmowe lato w Krakowie: nowości i kultowe tytuły

W podsumowaniu opublikowanego w lipcu raportu Krajowego Instytutu Mediów, dotyczącego aktywności Polaków w ostatnich dwunastu miesiącach, czytamy, że „ mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina, spektakle na żywo ogląda garstka”. Sale kinowe wypełnione po brzegi, to po pandemii wciąż widok niezwykły. Obostrzenia covidowe zmieniły znacząco przyzwyczajenia odbiorców kultury, znacznie częściej zasiadamy na kanapie przed nowym sezonem serialu na platformie streamingowej, niż w fotelu sali kinowej.

Z badań KIM wynika, że najwięcej chodzących do kina, to osoby w przedziale wiekowym 16-24 lata, a do kina najczęściej chodzą wykształceni z dużych miast – to akurat trend utrzymujący się od lat.

Obraz polskich kinomanów, rysujący się z raportu KIM, jest utrzymany w ciemnych barwach, ale próba zakupu biletu na kultowe filmy w jednym z letnich przeglądów zakończona niepowodzeniem, świadczyć może o tym, że w Krakowie garstka kinomanów jest nadreprezentatywna. Na nich tego lata pod Wawelem czeka sporo filmowych atrakcji.