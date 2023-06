Kino dla maluchów w Krakowie za darmo. 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinolub w kinie Paradox

Stałym i najważniejszym elementem programu we wszystkich miastach festiwalowych są pokazy filmów dla dzieci i młodzieży, międzynarodowych produkcji, aktorskich i animowanych, wartościowych pod względem rzemiosła filmowego jak i przekazywanych treści. W konkursie prezentowanych jest co roku ok. 40-60 produkcji pełno- i krótkometrażowych wcześniej nie prezentowanych, a także tych, które zostały nagrodzone na międzynarodowych festiwalach. Filmy ocenia i nagradza jury profesjonalne oraz dziecięce.

To wartościowe i ambitne produkcje, których brakuje w tradycyjnym repertuarze kinowym czy telewizyjnym. Filmy wybrane przez selekcjonerów festiwalu to zawsze intrygujący początek do dyskusji z młodzieżą i dziećmi na istotne tematy. To także tytuły, które docenione zostały na innych, międzynarodowych festiwalach kina młodego widza.