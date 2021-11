Kilkutygodniowy chłopczyk walczy z koronawirusem. Dr Stopyra: Jego stan się poprawia

- Na początku miał łagodne objawy, kaszel, katar, gorączkę. W siódmej dobie jego stan się gwałtownie pogorszył. W wyniku niewydolności oddechowej chłopiec wymagał podłączenia tlenu w wysokim przepływie, a to oznacza, że przez 24 godziny na dobę musiał mieć założoną maskę tlenową. Do tego dochodzą elektrody do monitorowania pracy serca czy sonda żołądkowa, bo niemowlak z dusznością nie da rady sam jeść. Robimy wszystko, aby zminimalizować ból, ale nie da się go całkiem zlikwidować - mówi nam dr Stopyra.

Wyjaśnia również, że chłopiec musi mieć podawane leki ratujące życie. Jednak, jak wiadomo, każdy medykament w przypadku tak małych dzieci może mieć działania uboczne.

- Na bieżąco sprawdzamy, czy nie dochodzi do uszkodzenia innych narządów, a to oznacza, że co chwilę musimy wykonywać kolejne badania. Przez dwa tygodnie pobytu w szpitalu to prawie 100 pobranych próbek. To wielkie cierpienie dla takiego malucha. Na szczęście jego stan się poprawia - tłumaczy lekarka.

Dr Stopyra dodaje, że w domu, w którym mieszka chłopiec, żaden z domowników nie jest zaszczepiony. Nie zaszczepiła się też jego matka. Tymczasem, jak przypomina lekarka, szczepienie w ciąży jest bezpieczne i możliwe. - Nie odkładajmy decyzji o szczepieniu na później. Pamiętajmy o tym, że wytworzone po szczepieniu przeciwciała przechodzą przez łożysko do dziecka i chronią je w pierwszych miesiącach życia - apeluje.