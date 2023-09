Kilkanaście szkieletów odkopali na Zakrzówku archeolodzy

Epidemia cholery nawiedzała Kraków w XIX wieku w latach: 1849, 1855, 1866, 1873 oraz w latach 1892–1893, pochłaniając każdorazowo ponad tysiąc ofiar.

"Rząd krakowski założył szpital na zamku w pałacu niegdyś królów; były tam urządzone łóżka, z wierzchu pokryte ceratą zieloną na obręczach. Ludzie do tego najęci stali w pogotowiu w gmachu policyi m. Krakowa i gdy kto zachorował, spieszyli do niego z tym ekwipażem prawie śmiertelnym, w którym przenoszono go do lazaretu cholerycznego" - zanotował krakowski historyk i archeolog Ambroży Grabowski.

Cmentarz na Zakrzówku to historyczna pozostałość po jednej z fal epidemii.

Inną "pamiątką" po epidemii na terenie Krakowa są np. latarnie umarłych - miejsca w których ustawiano lampki, kaganki oliwne, pochodnie i wzbogacono o figurki świętych. Miały one ostrzegać przed miejscami nieprzyjaznymi żywym i wskazywać drogę. Latarnia umarłych znajduje się m.in. na Plantach w okolicy Wawelu oraz przy kościele św. Mikołaja przy ulicy Kopernika 9 - najbardziej okazała i najlepiej zachowana gotycka latarnia.