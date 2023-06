Kierowcy w Krakowie się ucieszą. Otworzą ważne skrzyżowanie na północy miasta

Przebudowa skrzyżowania to część większej inwestycji. Pod koniec sierpnia tego roku planowane jest otwarcie nowej trasy tramwajowej z pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej, co umożliwi bezpośredni, wygodny i niezawodny dojazd mieszkańcom Górki Narodowej i Prądnika Białego nie tylko do centrum Krakowa, ale także do południowych dzielnic miasta. Zajrzeliśmy zatem na plac budowy by zobaczyć postęp prac.

Dobra informacja dla kierowców i pieszych. 15 czerwca zostanie otwarte dla ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Ta inwestycja była prowadzona w połączeniu z największą inwestycją robioną aktualnie w Krakowie - budową linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.

Skrzyżowanie Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego

Od 15 czerwca od godzin południowych wykonawca linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej planuje przywrócić na tym skrzyżowaniu docelową organizację. Oznacza to, że znikną zwężenia, a pasy na wszystkich kierunkach zostaną otwarte, uruchomiona zostanie także sygnalizacja świetlna.

Wcześniej, w ramach realizacji inwestycji tramwajowej do Górki Narodowej, skrzyżowanie zostało przebudowano, wymieniono instalacje podziemne, torowisko, a także nawierzchnię jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

Bieżące roboty drogowe w dzielnicach

Dzielnica I – Stare Miasto PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Halickiej – jezdnia została zwężona. Dzielnica II – Grzegórzki Trwa budowa chodnika na ul. Francesco Nullo (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), lokalne zwężenia. Prace potrwają do końca sierpnia br. PKP PLK S.A. prowadzi prace w rejonie skrzyżowania ulic Grzegórzeckiej i Blich – jezdnie zostały zamknięte dla ruchu.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony Od 17.04.2023 r. zamknięta jest ul. Łaszkiewicza (przebudowa odcinka ul. Ślicznej i Łaszkiewicza oraz budowa nowego skrzyżowania – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), wyznaczono objazdy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca czerwca br. Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada*. Kierowcy włączający się do ruchu z ul. Powstańców w al. 29 Listopada mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Kierowanie ruchem odbywa się poprzez tymczasową sygnalizację świetlną. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca czerwca br.

Dzielnica IV – Prądnik Biały Od 29.05.2023 r. realizowane są prace związane z remontem chodnika na ul. Grażyny, na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do wjazdu na plac Imbramowski (po stronie placu). W związku z robotami – zmiany dla pieszych (przejście drugą stroną ulicy) oraz kierowców (lokalne zawężenia). Prace potrwają do końca września br.

Od 12.06.2023 r. (zmiana daty) na ul. Siewnej, na odcinku od ul. Natansona do ul. Stefanowicza rozpocznie się remont chodnika. Piesi zostaną skierowani na chodnik po przeciwnej stronie ulicy. Dodatkowo wprowadzone zostaną chwilowe zawężenia jezdni. Prace realizowane będą do końca września br. Od 12.06.2023 r. na ul. Elsnera, na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Jaremy, realizowana będzie wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Na czas robót ulica zostanie całkowicie zamknięta (dojazd do posesji zapewniony). Prace potrwają do końca września br. Lokalne zawężenia jezdni czekają na kierowców na ul. Gryczanej (poszerzenie ulicy – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z zajęciem terenu do celów budowlanych przez prywatnych inwestorów na ulicach Felińskiego oraz Berwińskiego mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni. Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej; rozbudowuje al. 29 Listopada* – zmiany na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej oraz ul. Banacha.

Dzielnica V – Krowodrza Na al. Kijowskiej inwestor prywatny realizuje zadanie polegające na przebudowie chodnika i budowie zatok postojowych wraz z przebudową zatoki przy Biprostalu (prace w ramach o art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z pracami lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do 21.06.2023 r. Od 05.06.2023 r. na ul. Piastowskiej, w rejonie skrzyżowania z al. 3 Maja, inwestor prywatny realizować będzie prace związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Na czas robót ulica zostanie zawężona. Pojawi się osoba, która będzie ręcznie kierować ruchem pieszym i kołowym – z zachowaniem priorytetu dla autobusów komunikacji miejskiej. Na al. 3 Maja – na odcinku od ul. Chodowieckiego do ul. Piastowskiej – ruch jednokierunkowy (kierunek Chodowieckiego-Piastowska). Objazdy do al. 3 Maja: ul. Igrców, ul. Chodowieckiego. Roboty potrwają do 12.06.2023 r.

Dzielnica VI – Bronowice W dniach 9-11.06.2023 r. wyłączony z eksploatacji będzie odcinek torowiska pomiędzy pętlą Bronowice, a Bronowice Małe ze względu na przeprowadzenie prac serwisowych na torowisku (wymiana zwrotnicy, krzyżownicy na pętli Bronowice Małe oraz szyn w rejonie wiaduktu nad ul. Armii Krajowej). Informacje o zmianach w kursowaniu linii tramwajowych dostępne są na stronie Zarządu Transportu Publicznego. Trwa budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych i oświetleniem na ul. Zakliki z Mydlnik (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z pracami jednostronne zawężenie ulicy. Roboty potrwają do połowy czerwca br. Dzielnica VII – Zwierzyniec Od 31.05.2023 r. zamknięta dla ruchu została ul. 28 Lipca 1943 – na fragmencie od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Leśną i Starowolską. Zamknięta jest również przecznica z ul. Poręba. Objazdy wyznaczone ulicami: Królowej Jadwigi, Junacką, Chełmską, Rzepichy, Orlą, Księcia Józefa, Jodłową, Starowolską. Zamknięcie ulicy spowodowane jest realizacją prac bitumicznych. Roboty potrwają do 20.06.2023 r.

Od 17.05.2023 r. realizowane są prace remontowe na ul. Kamedulskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegorzalskiej do posesji nr 60. Aktualnie prowadzone są prace brukarskie. W związku z robotami – zmiany dla pieszych oraz kierowców (lokalne zwężenia). Od 05.06.2023 r. na ul. Borowego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), na odcinku od wjazdu do IMGW do posesji nr 35 realizowana jest przebudowa drogi. Prace zostały podzielone na dwa etapy – 0becnie toczą się na odcinku od skrzyżowania z ul. Pększyca-Grudzińskiego do posesji nr 35 (etap I) – ulica zamknięta dla ruchu, dojazd do posesji zachowany. Roboty na ul. Borowego realizowane będą do połowy lipca br.

Dzielnica VIII – Dębniki

Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (boczna), na odcinku między budynkami nr 51-67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Prace prowadzone będą etapami. W związku z robotami – lokalne zwężenia, zakaz parkowania. Od 05.06.2023 r. na ul. Bałuckiego ruszył remont chodnika na odcinku od ul. Zagrody do rynku Dębnickiego (po stronie numerów nieparzystych). Ze względu na dostawy materiałów budowlanych, możliwe chwilowe zawężenia jezdni. Ruch pieszych skierowany na chodnik po drugiej stronie ulicy. Prace potrwają do końca września br. Od 12.06.2023 r. na ul. Benedyktyńskiej, na odcinku od posesji nr 8 do skrzyżowania z ul. Dziewiarzy (po stronie numerów parzystych) inwestor prywatny rozpocznie inwestycję polegającą na wykonaniu pobocza z tłucznia (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Na czas robót ulica zostanie zawężona, ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Dodatkowo piesi skierowani zostaną na drugą stronę ulicy. Prace zakończą się w drugiej połowie lipca br.

Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ulicach: Tynieckiej* (budowa zatok parkingowych), Laurowej (wykonanie nawierzchni tłuczniowej – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Na ul. Czorsztyńskiej, na odcinku między budynkami nr 3-20, Polska Spółka Gazownictwa S.A. realizuje prace na sieci gazowej (budowa wraz z przebudową). W związku z robotami ulica została zawężona. Prace potrwają do połowy czerwca br.

Od 23.05.2023 r. w rejonie budynku nr 34 przy ul. Czerwone Maki, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. realizuje prace związane z budową sieci ciepłowniczej. Na czas prac ulica została całkowicie zamknięta, objazd ulicami: Bunscha, Babińskiego. Prace potrwają do 23 czerwca br. Na ul. Krzewowej, na odcinku między budynkami nr 9A -12, trwają prace związane z budową i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W trakcie robót połówkowe zawężenie jezdni, ruch kierowany przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do końca czerwca br.

Dzielnica X – Swoszowice Od 06.06.2023 r. trwają prace na ul. Kąpielowej. Zakres prac obejmuje utwardzenie pobocza na odcinku od ul. Moszyńskiego do ul. Lusińskiej (rejon uzdrowiska). W związku z robotami – lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do końca czerwca br. Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Od 12.06.2023 r. rozpoczną się prace na ul. Cechowej. W rejonie budynku nr 23 inwestor prywatny wykonywać będzie sieć kanalizacji ogólnospławnej. W związku z pracami ulica zostanie całkowicie zamknięta, objazd: ul. Łężce, ul. Myślenicką, ul. Stojałowskiego. Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim Od 17.05.2023 r. trwa remont chodnika na ul. Aleksandry, na odcinku od posesji nr 4 do pętli autobusowej. W związku z pracami – lokalne zwężenia jezdni. Roboty potrwają do końca czerwca br.

18.05.2023 r. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od ul. Półłanki ( zatoki autobusowe) do skrętu w ul. Agatową – Etap 1 – strona lewa i Etap 2 – strona prawa z zapewnieniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Półłanki oraz całkowite zamkniecie jezdni na odcinku od ul. Agatowej ( skrzyżowanie ) w kierunku ul. Domagały – Etap 3. Wykonawca na czas robót drogowych przewiduje również całkowite zamknięcie drogi na odcinku Półłanki w kierunku ul. Agatowej- w późniejszym terminie. Wprowadzone zostaną objazdy, dojazd do posesji będzie zapewniony. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia br.

W dniach 13-14.06.2023 r. na ul. Imielnej, w rejonie budynku nr 45A, realizowane będzie budowa sieci gazowej z przyłączem. W związku z robotami ulica zostanie zawężona.

Dzielnica XIII – Podgórze Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Prace potrwają do końca br. W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Aktualnie prace realizowane są na terenie zielonym (brak zmian w organizacji ruchu). Od 06.06.2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace antykorozyjne na wiadukcie kolejowym (W13 w km 3,019 LK91) zlokalizowanym nad ul. Powstańców Wielkopolskich, kierunek Nowa Huta (estakada Obrońców Lwowa). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. W dniach 06-17.06.2023 r. zawężenie chodnika do szerokości 1,5 m, natomiast w dniach 9 – 11.06.2023 r. zawężenie jezdni do dwóch pasów ruchu (wyłączenie jednego pasa ruchu). W pierwszej kolejności zamknięty zostanie prawy pas (łącznik z ul. Wielickiej) – ruch będzie odbywał się po pozostałych dwóch pasach ruchu. W ramach postępu prac zostanie zamknięty pas środkowy – ruch odbywać się będzie pasem lewym (zjazdowy z Estakady Obrońców Lwowa) oraz pasem prawym (łącznikiem z ul. Wielickiej).

Dzielnica XIV – Czyżyny W związku z realizacją prac w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych zmiany w organizacji ruchu (lokalne zawężenia) czekają na kierowców na: al. Jana Pawła II (budowa drogi, chodnika, sieci wodociągowej kanalizacji opadowej i sanitarnej), ul. Na Załęczu (budowa łącznika), ul. Woźniców-boczna (budowa nowego układu komunikacyjnego), ul. Centralna (budowa ronda).

Dzielnica XVI – Bieńczyce Od 05.06.2023 r. na os. Strusia, na wysokości budynków nr 1-2, realizowany będzie remont drogi wewnętrznej parkingu – wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Prace potrwają do 23.06.2023 r. Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Od 12.06.2023 r. na ul. Poległych w Krzesławicach rozpocznie się remont chodnika na odcinku od budynku nr 34 os. Na Stoku do ul. Zielony Jar. W związku z pracami lokalne zawężenia, przejście dla pieszych druga stroną ulicy. Prace potrwają do 10.07.2023 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej,na ul. Kocmyrzowskiej oraz ul. Łowińskiego Dzielnica XVIII – Nowa Huta Od 31.05.2023 r. trwa remont jezdni oraz opasek na os. Sportowym, między budynkami nr 22-23. W związku z pracami zmiany dla mieszkańców – lokalne zawężenia. Roboty potrwają do końca czerwca br. Od środy o7.06.2023 r. trwa remont chodnika w rejonie budynku nr 13 na os. Centrum A. Na czas robót – lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do końca czerwca. Od 05.06.2023 r. ul. Bulwarowa w rejonie stadionu MOS została wyłączona z ruchu – organizacja związana z igrzyskami europejskimi Jak znaleźć dobrą pracę na wakacje?