Kiermash online. Polscy projektanci i designerzy pokażą swoje marki w internecie

Organizatorzy połączą się z wystawcami także na żywo. - Technologia pozwoli Wam poczuć się prawie jak podczas Kiermashu na żywo. Kiermash będzie trwał przez całe 2 dni, czyli 48 godzin, zrobicie więc zakupy w dzień i w nocy - zachęcają Izabela Chyłek i Mateusz Kaczan, organizatorzy Kiermashu. Organizatorzy wydarzenia zwracają także uwagę na potrzebę wspierania polskich marek. - Czas przestoju i kwarantanny postawił duży znak zapytania przed przyszłością istnienia wielu polskich marek. Stanęły one oko w oko z kryzysem w nierównej walce. To między innymi od nas zależy czy wiele z nich będzie miało szansę przetrwać.

Targi mody niezależnej co roku przyciągały krakowian do Forum, Muzeum Inżynierii Miejskiej czy Pałacu Czeczotka, gdzie na przestrzeni ostatnich kilku lat polscy projektanci prezentowali swoje marki. Tegoroczna edycja po raz pierwszy w całości odbędzie się w internecie, a zainteresowani będą mogli skonsultować się z wystawcami w sobotę i niedzielę między godz. 11 a 17.

W ciągu tych dwóch dni odbędą się również konkursy i webinary dotyczące m.in. kwestii zrównoważonej mody, które będzie można śledzić - jak całe wydarzenie - na facebookowym profilu "Kiermash//Wiosna".

- Podczas Kiermashu online zakupy Internetowe u naszych wystawców to nie wszystko. Przez 23 edycje zebraliśmy sporą kolekcję fotografii z cyklu „Dziękujemy. Kiermash”. Czy wystawa Online brzmi dla Was super? Dla nas tak. Dlatego zabierzemy Was w podróż po minionych edycjach, oraz budynkach i miejscach, w których się odbyły. Przypomnimy sobie historię tych przestrzeni i poczujemy jakbyśmy znów tam byli - zapowiadają inicjatorzy wydarzenia.