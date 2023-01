Kiedyś wisiał tam ekran. Dziś Teatr Bagatela wygląda zupełnie inaczej AP

30 czerwca 2022 roku z fasady budynku przy ul. Karmelickiej zniknął ekran, wiszący tam od blisko dwóch dekad. Zmiana to efekt tzw. uchwały krajobrazowej. Teatr Bagatela powrócił do szyldu, który już kiedyś wisiał na fasadzie budynku. Charakterystyczne zdobienia kamienicy to ceramiczne zdobienia wykonane w 1967 roku w Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych „Kamionka” w Łysej Górze a zaprojektowane przez Witolda Skulicza.