Kiedyś ta kamienica należała do właściciela IKAC-a, dziś jest tam hotel. Zajrzeliśmy do środka [ZDJĘCIA]

W Krakowie hotele wyrastają jak grzyby po deszczu, lada dzień 53 pokoje udostępni turystom czterogwiazdkowy - pierwszy w Polsce - Hotel Garmond należący do sieci Mariott.

W 2019 roku zabytkowy budynek, w którym mieściło się Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego, uczelnia sprzedała spółce Portfel Inwestycyjny.

Kamienica powstała w latach 1938–1943, jej fundatorem był hrabia Adam Potocki, rok później budynek kupili Michalina i Marian Dąbrowscy. I to do postaci największego magnata prasowego międzywojennej Polski: założyciela IKC odwołują się modernistyczne nawiązania w wystroju hotelu i menu restauracji Kuryer. Każde z pięter ma własną, unikalną - Światowid, Ilustrowany Kuryer Codzienny, AS, Tajny Detektyw czy Wróble na Dachu - to tytuły czasopism, które były tworzone przez wydawnictwo IKC. W okresie międzywojennym swoją siedzibę miała tu redakcja gazety Ilustrowany Kuryer Codzienny.