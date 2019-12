Kiedy tramwaj na Górkę Narodową? Prezydent: tam jest wszystko gotowe

- Te kwoty sztywno wpisuje się do budżetu. Praktyka jest niestety taka, że prace w poszczególnych inwestycjach się opóźniają, więc na koniec roku te kwoty są zwalniane i wprowadzane do budżetu na rok następny - tłumaczy prezydent Kulig. Tyle że w tym roku część pieniędzy z tramwaju na Górkę Narodową przeznaczono na pensje nauczycielskie.

- Z naszej strony jest przygotowanie, nawet jak idzie o tramwaj. Tam jest praktycznie wszystko gotowe. Przepisy mówią, że jak mówimy o inwestycji liniowej, trzeba się zwrócić do wszystkich sąsiadów. Tu to prawie 5000 osób. Daje pan gwarancję, że nie znajdzie się kilka, które powiedzą, że nie chcą tutaj tramwaju? Cała procedura może trwać i trwać - mówił w czwartek rano w Radiu Kraków prezydent Majchrowski.

Powtórna ocena już się zakończyła. - Zapisy i warunki, odnoszące się do kwestii ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko, będą uwzględnione w decyzji ZRID - przekonuje Jan Machowski z biura prasowego Zarządu Inwestycji Miejskich.

- Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Te dwie inwestycje mają pecha (tramwaj na Górkę i przebudowa al. 29 Listopada - red.), że są realizowane w trybie zaprojektuj i zbuduj, gdzie projektowanie trwa bardzo długo. Przez to wciąż czekamy na pozwolenie budowlane - mówi nam wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Mowa o zezwoleniu na realizację inwestycji, którego wykonawcy nie mają jeszcze w rękach, a to właśnie na jego podstawie będzie można rozpocząć prace w terenie. Ma zostać wydane w pierwszym kwartale przyszłego roku. Później powinny ruszyć prace.

Zapewnia jednak, że nie ma takiej możliwości, aby umowy na te dwie ważne inwestycje zostały zerwane. Gdyby tak się stało, miasto musiałoby płacić duże odszkodowanie.

Przypomnijmy, że w ramach budowy nowej trasy tramwajowej (cała inwestycja to koszt ok. 380 mln zł), ma zostać wybudowane torowisko o długości ok. 5,5 km.

Z pętli Krowodrza Górka tory poprowadzone zostaną na północ, przez nowe skrzyżowanie z ul. Opolską. Na wysokości ul. Pachońskiego skręcą na wschód i przez ulicę Siewną dojadą do ulicy Bociana. Tam z kolei skierują się na północ.

Projekt zakłada także m.in. budowę 5 km nowych dróg i rozbudowę m.in. ulicy Pachońskiego. Od momentu uzyskania decyzji ZRID, wykonawca będzie miał 26 miesięcy na wybudowanie nowej trasy dla tramwajów.