Kiedy otworzą salony fryzjerskie i kosmetyczne? Nowe zasady. Zakaz używania telefonów komórkowych i picia kawy w salonach [11.05.2020]

Pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne

Fryzjerzy i kosmetyczki szykują się do powrotu do pracy. Klienci nie mogą się doczekać. Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych poprzedzają konsultacje mające na celu ustalenie wytycznych gwarantujących fryzjerom bezpieczny powrót do pracy. Ministerstwo Rozwoju informuje, że prace nad wytycznymi trwają, a branża beauty ma wrócić do działania w trzecim etapie odmrażania gospodarki.