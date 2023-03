Kiedy iść do kina, żeby nie wydać fortuny? Sprawdziliśmy!

Miłośników kina nie trzeba przekonywać, że żadna platforma nie zastąpi seansu kinowego. Tym, którzy nie odwiedzają kin, ponieważ taniej zobaczyć film w domu, podpowiadamy gdzie i kiedy się wybrać, by taniej obejrzeć nowości na dużym ekranie. Załączyliśmy także ściągawkę z podpowiedziami, co koniecznie w najbliższym czasie zobaczyć w kinie.

Jeśli nie zaglądacie do kina, bo wydaje wam się, że to za droga rozrywka, podpowiadamy, kiedy i gdzie się wybrać na tańsze seanse. Wcale nie trzeba polować na specjalne okazje. Aby taniej kupić bilet w poniedziałki warto się wybrać do Kina Pod Baranami, gdzie tego dnia wszystkie bilety kosztują 17,90 zł. Tańsze bilety w poniedziałek obowiązują także w kinie Mikro - 17 zł i w kinie Kijów – tu za 18 zł. Święto Dobrego Kina trwa w poniedziałki w Agrafce, bilety kosztują tam tego dnia 16 zł. Wtorek to Dobre Kino w Dobrej Cenie w kinie Kika, co oznacza bilety za 16 zł. W środy z kolei warto się wybrać do sieci Cinema City. Od lat multipleks prowadzi akcję Tania Środa, wówczas bilety na wszystkie seanse w kosztują 16,90 zł (do tej ceny dopłaca się w przypadku IMAX, 4DX i VIP).

Od poniedziałku do piątku bilet za 16 zł kupią widzowie na wszystkie seanse przed godz. 16.00 w kinach Agrafka i Kika.

W krakowskiej sieci Cinema City można korzystać także z abonamentu w ramach programu Unlimited, za 38 zł miesięcznie można oglądać filmy bez limitu nie tylko w sieci na terenie całego kraju. Seanse z legitymacją

Taniej mogą zobaczyć też kinowe tytuły seniorzy, studenci, a także opiekunowie maluszków. W nowohuckim kinie Sfinks za 13 zł zobaczą filmy seniorzy w ramach wtorkowych cykli Filmowy Klub Seniora. W środy w Kinie Paradox seniorzy zapłacą za seans jedynie 10 zł. Również w środy Kino Pod Baranami zaprasza seniorów na cyklu

Dojrzałe Kino – na ekranie wówczas prezentowane są kinowe nowości ze słowem wstępnym filmoznawczyni Marii Malatyńskiej (dla dwojga naszych czytelników, którzy jako pierwsi pojawią się w kasie kina z aktualnym wydaniem gazety czekają co tydzień dwa pojedyncze zaproszenia). Za bilet trzeba zapłacić 18 zł.

W Kinie Pod Baranami taniej zobaczą filmy także studenci w ramach Studenckiego Nocnego Klubu Filmowego (pokazy w czwartki, w godzinach wieczornych, bilety dla studentów 16 zł) oraz licealiści, dla których Pod Baranami powstał cykl SMAK - Spotkania Młodych Amatorów Kina (pokaz raz w miesiącu, w sobotę, bilety dla licealistów 16 zł). Z niemowlakiem do kina

Seanse przeznaczone dla fanów kina, którym towarzyszy niemowlę to także okazja do zobaczenia filmu taniej. Bilet za 21 zł obowiązuje na seans Baranki w Pieluchach w każdy czwartek o godz. 11.00. Za 13 zł we wtorki w samo południe seans z maluszkiem odbywa się w kinie Sfinks. Weekend z rodziną

W soboty i niedziele na pokazy filmów familijnych obowiązują bilety rodzinne, każdy dorosły z dzieckiem płaci tyle co dziecko, czyli 20zł, i nie ma tu znaczenia ani ilość dzieci ani ilość dorosłych – taki rodzinny bonus czeka na kinomiaków w kinach Kika i Agrafka.

Baranki Dzieciom to z kolei pokazy bajek dla dzieci, które odbywają się w niedziele o godz. 11.00 w Kinie Pod Barnami. Bilet na taki pokaz kosztuje 16 zł. W sieci Cinema City wybierając się na filmy familijne z dziećmi do 12 roku życia opiekunowie w ramach oferty rodzinnej zapłacą za bilet tyle samo co dzieci. Na co do kina „Filip”

Ekranizacja powieści Leopolda Tyrmanda z brawurowo zagraną rolą Eryka Kulma juniora, w reżyserii Michała Kwiecińskiego.

Frankfurt 1943. Filip w Polsce stracił całą rodzinę. Będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu, otaczając się pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart. Niebawem alianckie bombowce zmiotą z powierzchni ziemi tę tętniącą życiem wieżę Babel.

„W gorsecie”

Film inspirowany życiem cesarzowej Sisi.

Piękna i charyzmatyczna Sisi po ponad dwóch dekadach ma już serdecznie dość spiętego świata austriackiej monarchii, a reprezentowanie cesarstwa to ostatnia rzecz, na którą ma ochotę. O wiele bardziej ekscytująca wydaje jej się dekadencja – wyrusza więc w wielką podróż po Europie, aby spotkać się z dawnymi przyjaciółmi (i rozniecić na nowe stare płomienie). Jednak dworskie obowiązki wzywają ją z powrotem, a jej próby uczynienia życia bardziej ekscytującym wywołują w Wiedniu szok i zgorszenie. Czy skandalistka Sisi wymyśli sposób na to, by mogła żyć tak, jak naprawdę chce?

„Imperium światła”

Przejmująca opowieść o więziach międzyludzkich oraz magii kina osadzona w realiach nadmorskiego miasteczka w Anglii z początku lat 80. XX wieku z doskonałą rolą Olivii Colman.

Akcja filmu rozgrywa się wśród społeczności pracowników kina Empire, działającego w małym nadmorskim miasteczku w Anglii lat 80. Wśród nich jest zmagająca się z problemami Hilary i czarnoskóry Stephen , który właśnie dołączył do zespołu. Sam Mendes z czułością przedstawia swoich bohaterów, podejmując tematy zdrowia psychicznego oraz wykluczenia. Pisze jednocześnie list miłosny do kina, jako przestrzeni magicznej; miejsca wyświetlania filmów, gdzie w mroku można odnaleźć światło.

„TAR”

Lydia Tár – w tej roli Cate Blanchett, genialna dyrygentka dużej niemieckiej orkiestry, jest u szczytu swojej kariery, przygotowując zarówno premierę książki, jak i wyczekiwane wykonanie na żywo V Symfonii Mahlera. Wraz z żoną, koncertmistrz orkiestry, Sharon Goodnow (Nina Hoss), wychowuje córkę Petrę. Lydia jest również współzałożycielką programu mentorskiego dla młodych dyrygentek. Osobista asystentka Lydii, jej była studentka Francesca, ma nadzieję, że pewnego dnia Lydia awansuje ją na asystentkę dyrygenta. Kiedy Lydia zostaje oskarżona o niewłaściwe zachowanie, jej niezmącone dotąd kariera i życie prywatne zaczynają się układać w niezwykły sposób.

„Podejrzana”

Bohaterem thrillera jest policjant, który rozwiązując sprawę pewnej śmierci, zakochuje się głównej podejrzanej – wdowie po zmarłym. On cierpi na bezsenność, ona wie, jak uśpić jego czujność. On jest żonaty, ona łatwo traci mężów. On nocami czuwa pod jej domem, ona lubi być obserwowana. On coraz mniej o niej wie, za to coraz więcej do niej czuje. Czy jest aż takim mięczakiem? Czy ona jest aż tak zła? „Podejrzana” brawurowo zaciera ślady i myli tropy: przyprawiający o dreszcze film noir niepostrzeżenie zamienia się miejscami z czarną komedią, przebiera za rasowy melodramat, wdaje w szpiegowskie porachunki. Jest widowiskowy i urzekający stylem, hipnotyzujący, a przy tym rozpisany na pełne humoru dialogi. Pulsuje jednocześnie energią i romantyzmem, dowodząc, że Park Chan-wook należy do światowej czołówki wirtuozów reżyserii.

„Wszystko wszędzie naraz”

Zdobywcę Oscarów można zobaczyć w wersji specjalnej, wzbogacona o specjalne materiały od reżyserskiego duetu Daniels.

