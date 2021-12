Kiedy budzi się zwierzęcy instynkt. Słynny film "Lamb" w krakowskich kinach od Sylwestra

Reżyserski debiut Valdimara Jóhannssona, który otrzymał nagrodę za oryginalność w canneńskiej sekcji Un Certain Regard, wiele zawdzięcza scenariuszowi. Jego współtwórcą jest Sjón, jedna z najciekawszych postaci islandzkiej sceny artystycznej: poeta, pisarz i muzyk, autor tekstów dla Björk (nominowany do Oscara za piosenkę do „Tańcząc w ciemnościach”). Główną rolę w „Lamb” zagrała Noomi Rapace, Szwedka, która spędziła dzieciństwo na Islandii. Krytycy zgodnie orzekli, że rola Maríi, przechodzącej głęboką transformację – należy do najlepszych w jej dorobku.