Kibol „Wojtas” z wyrokiem 15 lat za zabójstwo w Krakowie przy ul. Żywieckiej. Sąd przedłuża mu areszt

Sędzia wydając wyrok nie kryła, że sprawca nie znał nawet imienia swojej ofiary, ale wiedział, że kibicuje Wiśle Kraków. Z kolei Wojciech L. był kibolem Cracovii. Dodała, że pokrzywdzony stał się ofiarą irracjonalnego konfliktu klubowego, który od lat ciągnie się w Krakowie.

Sędzia zauważyła, że kodeks pseudokibiców pozwala na zadawanie ran ostrymi narzędziami w pośladki lub uda atakowanego, by „wiedział kto rządzi w mieście”. W tym konkretnym przypadku Wojciech L. poszedł znacznie dalej i choć zadał tylko jeden cios maczetą Łukaszowi D. to uderzenie było bardzo mocne i doprowadził do odcięcia ręki, która trzymała się tylko na 3 cm pasku skóry. Ranny zmarł z wykrwawienia.