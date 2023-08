Kibicowski pojedynek na krakowskich derbach Garbarni z Wieczystą

Podczas meczu Garbarni z Wieczystą, jak na derby przystało, stadion był wypełniony. Piłkarze na boisku, a kibice na trybunach zadbali o to, by było to piłkarskie święto.

Grupa najbardziej aktywnych fanów Wieczystej zajęła wydzielony sektor dla gości. Kibice żółto-czarnych byli też widoczni na innych sektorach.

Duża mobilizacja była też wśród sympatyków Garbarni. Po meczu trener "Brązowych" Marcin Pluta mówił o nich z uznaniem: - Odkąd jestem trenerem Garbarni, to pierwszy raz jestem dumny i zaskoczony postawą kibiców, którzy licznie stawili się na meczu i mocno nas dopingowali. Mam nadzieję, że tak będzie też podczas naszych następnych spotkań.

Obie drużyny przez cały mecz mogły liczyć na głośny doping swoich fanów. Kibice zadbali o efekty specjalne. Była więc kartoniada i konfetti.