Kibice Wisły Kraków przyszli pod stadion przy Reymonta "powitać" piłkarzy po spadku z ekstraklasy. Na miejscu pojawiła się policja Bartosz Karcz

W niedzielę późnym wieczorem kibice Wisły Kraków postanowili zgromadzić się pod stadionem przy Reymonta, by przywitać piłkarzy, którzy kilka godzin wcześniej, przegrywając w Radomiu 2:4, przesądzili o spadku "Białej Gwiazdy" do I ligi. Długo jednak nie mogli się doczekać na wiślacki autokar. Gdy w końcu przyjechał, piłkarze podeszli pod ogrodzenie, gdzie musieli się nasłuchać, co sądzą o nich kibice. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii.