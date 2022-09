Kibice Ukrainy i Szkocji na stadionie Cracovii. Głośny doping w Lidze Narodów ZDJĘCIA Krzysztof Kawa

Kilka tysięcy fanów piłkarskich reprezentacji Ukrainy i Szkocji stawiło się we wtorek na stadionie Cracovii, by obejrzeć mecz ich drużyn w Lidze Narodów. Stawką był awans z dywizji B do dywizji A, w której występuje Polska. Mecz rozpoczął się o godz. 20.45. Zobaczcie w galerii, jak dopingowano przy Kałuży w Krakowie. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE