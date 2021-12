Kibice Pogoni Szczecin w Krakowie. A przecież tu meczu nie było! ZDJĘCIA, WIDEO Tomasz Bochenek

Sobotni wieczór 4 grudnia, tuż przed godziną 19. Na ulicy Pawiej, tuż obok Galerii Krakowskiej, zatrzymują się autokary, wokół nich policjanci i radiowozy z włączonymi sygnałami świetlnymi. Z autokarów wysiada na ulicę grupa ponad 150 osób. Wśród przechodniów, a jest ich mnóstwo, bo to w końcu czas mikołajkowych zakupów last minute - poruszenie i zaciekawienie: o co chodzi?! Zaśpiewy zaintonowane przez grupę wyjaśniają: oto kibice Pogoni Szczecin. ZDJĘCIA >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.