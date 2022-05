Kibice na meczu Hutnik - Znicz Pruszków. "Czy wygrywasz czy nie..." ZDJĘCIA Tomasz Bochenek

Hutnik, my z wami, my dla was serce oddamy! - zaśpiewali na odchodne piłkarzom kibice Hutnika po meczu ze Zniczem Pruszków. To spotkanie, w sobotę 14 maja, było ostatnim "domowym" występem w tym sezonie nowohuckiej drużyny, która spada z II ligi. Niewielu kibiców przyszło na to pożegnanie. Jedyny transparent, jaki wywiesili, był wprawdzie ogromny, długi na pół boiska, ale akurat w tym materiale nie ma miejsca na PDW, czyli pozdrowienia do więzienia... Po meczu, wygranym przez piłkarzy Hutnika 1:0, ich sympatycy mieli do nich pozytywny przekaz. "Czy wygrywasz, czy nie, ja i tak kocham cię, w sercu moim Hutnik, na dobre i na złe" - śpiewali, oklaskując zawodników. ZDJĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.