KIBICE. MKS Trzebinia – Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko tym razem z trybun oglądał kolegów i pozował do zdjęć z młodymi piłkarzami Jerzy Zaborski

MKS Trzebinia - Wieczysta Kraków 0:4. Mecz obejrzało ponad 700 widzów. Młodzież chętnie robiła sobie zdjęcia z byłymi reprezentantami Polski Jerzy Zaborski Zobacz galerię (36 zdjęć)

Mecz MKS Trzebinia z Wieczystą Kraków wywołał spore zainteresowanie wśród kibiców futbolu. Wszak niecodziennie można zobaczyć z bliska byłych reprezentantów Polski, którzy występują w ekipie lidera grupy zachodniej IV ligi piłkarskiej. Sławomir Peszko tym razem z trybun oglądał poczynania kolegów, ale – jak zwykle – chętnie pozował do zdjęć z młodymi adeptami futbolu. Zresztą nie tylko on, także Radosław Majewski, ale on sprawił radość młodzieży po zejściu z boiska. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.