Kibice kupili portret przedwojennego piłkarza Wisły Kraków

Przypomnijmy, że Hofman był cenionym artystą malarzem. Urodził się w Czechach, ale przez wiele dziesięcioleci był mocno związany z Krakowem. Ten przedstawiciel symbolizmu uczył się Szkole Sztuk Pięknych. Nie tylko malarstwem żył Hofman. Był bowiem również zapalonym kibicem Wisły. I to takim, który jeździł za nią nawet na wyjazdy. Przywiązanie do ukochanego klubu wyrażał też w swoich obrazach. Ten najbardziej znany, to drużyna Wisły z boginią zwycięstwa. Obraz powstał, bo Hofman obiecał wiślakom, że go namaluje, jeśli zdobędą Puchar Polski. W 1926 roku stało się to faktem. Dzisiaj dzieło jest w posiadaniu Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Hofman namalował też portrety wszystkich piłkarzy Wisły. Kilka takich dzieł jest w posiadaniu klubu, ale pokaźna część znajduje się w prywatnych kolekcjach. Obraz Antoniego Łyki, który został kupiony prze Socios przedstawia lewoskrzydłowego Wisły. Grał on w jej barwach w latach 1930-1938. Dwa razy wystąpił w reprezentacji Polski. Był w szerokiej kadrze na mistrzostwa świata w 1938 roku. Łyko jest pamiętany m.in. ze zdobycia jedynej bramki w meczu z Chelsea Londyn, rozegranego z okazji jubileuszu 30-lecia Wisły. Na płótnie, które kupili Socios Łyko namalowany jest w koszulce z białą gwiazdą, a w tle widać bramkę i parkan przedwojennego stadionu Wisły, który mieścił się wzdłuż dzisiejszej Al. 3 Maja.