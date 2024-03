Kibice Hutnika Kraków dopingowali w meczu z Wisłą Puławy swoją drużynę i... rolników ZDJĘCIA (KK)

To był trudny mecz dla drugoligowych piłkarzy Hutnika Kraków, a zrobił się jeszcze trudniejszy po stracie gola w 2. minucie. Kibice na Suchych Stawach wierzyli w happy end do końca i w nagrodę otrzymali jeden punkt, po tym, jak wyrównanie przyniósł strzał głową Marcina Wróbla w drugiej połowie (1:1). Piłka piłką, ale nowohuccy fani nie zapomnieli też o tym, co ważniejsze, a dziś przecież kraj żyje protestami rolników. Po sobotnim meczu z Wisłą Puławy wiadomo, że na wsparcie kibiców Hutnika z pewnością mogą oni liczyć. Obejrzyjcie zdjęcia z trybun w naszej galerii.