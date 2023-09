Kibice Garbarni świadkami wielkiego triumfu. Krakowska drużyna ograła w Pucharze Polski zespół z ekstraklasy Krzysztof Kawa

Co za mecz piłkarzy Garbarni! Po świetnej grze odmłodzona drużyna, która na co dzień występuje w III lidze, pokonała faworyzowanego Radomiaka 2:1 i wystąpi w drugiej rundzie Pucharu Polski. Kibice na trybunach przy Rydlówce byli dumni z zespołu, który grał z przyjezdnymi z Radomia jak równy z równym, pokazując, mimo bardzo młodego składu, dużą piłkarską dojrzałość. Obejrzyjcie zdjęcia fanów, którzy wierzyli w swoją drużynę i stawili się na trybunach. Przejdź do galerii.